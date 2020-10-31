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Уходит в Госдуму красный мэр Новосибирска? В ЦК КПРФ ответили, где им нужен Локоть

17:47 31.10.2020 Фото: Мэрии Новосибирска
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"В Госдуме очень много хороших людей, а в Новосибирске второго Локтя мы не найдем". Мэра назвали выразителем интересов русской глубинки.

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Мэр Анатолий Локоть подготовил Новосибирск к введению электронных пропусков

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сравнил с безумием информацию о том, что партия могла предложить мэру Анатолию Локтю баллотироваться на выборах в Госдуму РФ. По его мнению, Локоть особенно ценен именно на местном уровне.

«У нас в партии может быть много мнений, но я не думаю, что степень безумия достигла такого уровня, чтобы упускать такой ценный актив, как мэра третьего по населению города. В Госдуме очень много хороших людей, а в Новосибирске второго Локтя мы не найдем», — сказал Обухов во время визита в Новосибирск.

Секретарь ЦК КПРФ отметил, партия и в дальнейшем планирует продвигать Локтя как мэра и как «выразителя интересов русской глубинки». В тоже время Обухов добавил, что партия вполне может предложить включить Локтя в состав Госсовета, который является консультативным органом.

Ранее Локоть уже опровергал информацию о желании перейти в Госдуму. Политик подчеркивал, что не получал никаких предложений и не планирует переход, передает РБК. «Это абсолютно можно назвать фейком, мифотворчеством», — говорил Локоть.

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