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Как оформить ДТП без бумажки с 1 ноября 2020? Условия электронного варианта

11:42 01.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также с воскресенья в России вступил в силу приказ МВД о введении новой формы паспорта транспортного средства (ПТС) и его электронной версии.

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В России водителям разрешили оформлять электронное извещение о ДТП. Но не все

Российские водители с 1 ноября смогут оформить электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Сделать это можно без сотрудников ГИБДД через приложение «Помощник ОСАГО».

Электронное извещение будет равноценно бумажному. Оформляется оно при условии, что участниками аварии стали только два автомобиля, при этом никто не пострадал, нет ущерба третьим лицам, а сумма ущерба не превышает 100 тыс. рублей по России и 400 тыс. рублей для Москвы, Петербурга и Московской и Ленинградской областей.

Кроме того, оба водителя должны иметь полис ОСАГО. После ДТП участники должны будут зарисовать схему аварии и приложить фотоматериалы.

До последнего времени существовало еще одно условие: оба участника должны согласиться с оценками обстоятельств ДТП. Теперь это не обязательно.

Оформление электронного извещения доступно как для физических, так и для юридических лиц.

Проекты «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол» стартовали 1 ноября прошлого года в рамках эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, а также в Татарстане. Теперь оформить аварию без сотрудников ГИБДД могут жители всех российских регионов.

Также с воскресенья, 1 ноября, в РФ вступил в силу приказ МВД о введении новой формы паспорта транспортного средства (ПТС) и его электронной версии. Среди нововведений: уточненный перечень сведений, который нужно вносить в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС и в графу «Особые отметки».

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