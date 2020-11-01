Смертельное ДТП: В груду железа превратилась Toyota Raum после столкновения с Iveco в Новосибирске

Легковой автомобиль и грузовик ехали в попутном направлении. При столкновении водитель "Тойоты" скончался на месте.

Водитель иномарки погиб в аварии с грузовиком в Новосибирске

Смертельная авария произошла воскресенье ночью, 1 ноября, на улице Станционной в Новосибирске. Водитель Toyota Raum погиб после столкновения с грузовым автомобилем Iveco. Об этом сообщила инспектор пропаганды Госавтоинспекции по городу Ольга Ларионова.

Трагедия произошла около 2:35. Известно, что 34-летний водитель Toyota Raum ехал по улице Станционный со стороны улицы Энергетиков. Около дома №21 на улице Станционной он столкнулся с грузовиком Iveco. В результате аварии новосибирец на легковушке получил травмы несовместимые с жизнью.

«Тойота» превратилась в груду железа после ДТП. Водитель от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются.