Ограничения на свадьбы ввел из-за коронавируса ЗАГС Бердска

Изменения вступают в силу с 1 ноября и действуют до конца года. Как теперь будут проводить церемонии регистрации брака?

В Новосибирской области вводят новые ограничения из-за коронавируса. Теперь в ЗАГСах

ЗАГСы Новосибирской области вводят новые ограничения из-за пандемии коронавируса, об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Изменения вступают в силу с 1 ноября и действуют до конца года. Теперь молодожёны смогут провести торжественную церемонию бракосочетания только в отведённое время. Также власти решили ограничить число посетителей свадеб. На них пустят только жениха, невесту, а также их родителей. Ранее на свадьбы можно было приглашать не более 10 человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на минувшей неделе в Новосибирской области продлили действие масочного режима до 31 декабря.