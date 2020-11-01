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Новую смертельную болезнь нашли у мужчин ученые

13:59 01.11.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.

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Ученые предупредили о новой смертельной болезни

Ученые заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Отмечается, что те, у кого обнаружили новый синдром, названный специалистами VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

Специалисты связывают данное заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В рамках исследования мутации были обнаружены у 25 мужчин, после его завершения – еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.

Также исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.

болезнь ген мутация ученые
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