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Какую оценку поставили горожане мэру Бердска на уличном опросе?

14:51 01.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Натальей Слесаревой
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Общественники стояли в одиночных пикетах на площади Горького и спрашивали отношение бердчан к главе. Результаты хоть и нельзя считать репрезентативными, но они говорят сами за себя.

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Большинство поставили мэру "неуд"

В субботу, 31 октября, бердские общественники стояли в одиночных пикетах на главной площади города. Активисты встали недалеко от мэрии Бердска, поскольку площадь Горького - проходное место.

Они не только держали плакаты с обращением к местной власти, но и выясняли у бердчан уровень доверия к ней.

В частности, общественники проводили "письменную акцию" по определению оценки мэру Бердска Евгению Шестернину за его работу.

- Если учесть, что народу было немного, а стояли примерно час, та как погода прохладная, оценили мэра однозначно. "Отлично" поставили трое, "неудов" 8. Какой можно сделать вывод? - поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" организатор акции Наталья Слесарева.

Напомним, что полномочия Евгения Шестернина как градоначальника истекают 27 ноября 2020 года. После этого назначат конкурс на замещение вакантной должности главы города. А депутаты выберут из числа претендентов, прошедших конкурсный отбор.

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От редакции

Какую оценку мэру под занавес поставите вы?

Аноним, 01 ноября 2020 15:02
Какая то слишком мелкая шкала, либо отлично, либо неуд. Интересно, у этого человека вообще есть образование?) Очень похоже на явную провокацию, так как любой власти нельзя однозначно поставить отлично, но при предложенных вариантах можно поставить только неуд. Я б пожалуй тоже так и сделал, хотя в целом оцениваю ее работу на хорошо
Аноним, 01 ноября 2020 15:26
НВР:
Неуд
Бердчанка, 01 ноября 2020 15:44
А я вообще бы ничего не поставила. Яб гнала его... Толку от него нет! Есть для этого факты
Аноним, 01 ноября 2020 15:52
НВР:
Оценку поставлю мэру - Неуд
Аноним, 01 ноября 2020 15:55
НВР:
Неуд.
Сосед, 01 ноября 2020 16:18
Неуд!

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