Какую оценку поставили горожане мэру Бердска на уличном опросе?

Общественники стояли в одиночных пикетах на площади Горького и спрашивали отношение бердчан к главе. Результаты хоть и нельзя считать репрезентативными, но они говорят сами за себя.

Большинство поставили мэру "неуд"

В субботу, 31 октября, бердские общественники стояли в одиночных пикетах на главной площади города. Активисты встали недалеко от мэрии Бердска, поскольку площадь Горького - проходное место.

Они не только держали плакаты с обращением к местной власти, но и выясняли у бердчан уровень доверия к ней.

В частности, общественники проводили "письменную акцию" по определению оценки мэру Бердска Евгению Шестернину за его работу.

- Если учесть, что народу было немного, а стояли примерно час, та как погода прохладная, оценили мэра однозначно. "Отлично" поставили трое, "неудов" 8. Какой можно сделать вывод? - поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" организатор акции Наталья Слесарева.

Напомним, что полномочия Евгения Шестернина как градоначальника истекают 27 ноября 2020 года. После этого назначат конкурс на замещение вакантной должности главы города. А депутаты выберут из числа претендентов, прошедших конкурсный отбор.

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