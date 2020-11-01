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Пять трупов: Врезалась в тумане в толпу людей "Лада Приора"

15:34 01.11.2020 Фото: МВД
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Еще пять человек, в том числе люди, находившиеся в салоне легковушки, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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В Краснодарском крае водитель сбил восемь человек, пятеро пострадавших скончались

Утром в воскресенье, 1 ноября, в Гулькевичском районе Краснодарского края на трассе Гулькевичи – Отрадо-Ольгинское произошла авария, унесшая пять жизней.

По предварительной версии, озвученной пресс-службой региональной полиции, 27-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Лада Приора" из-за тумана слишком поздно заметил машины, стоявшие у него на пути.

Водитель попытался избежать столкновения и вырулил на встречную полосу, после чего сбил восемь человек. Известно, что пятеро пострадавших скончались на месте.

Еще пять человек, в том числе – люди, находившиеся в салоне легковушки, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.

за рулем сбил скончались туман
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