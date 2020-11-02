Ольга Серябкина из "Серебра" тайно вышла замуж в Альпах

35-летняя исполнительница выбрала для церемонии сразу три свадебных платья. Она призналась, что держала подготовку к свадьбе в строжайшей тайне.

Она призналась, что держала подготовку к свадьбе в строжайшей тайне

Избранник экс-солистки "Серебра" – 32-летний бизнесмен Георгий.

Певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы Serebro, тайно вышла замуж. Как она рассказала изданию Vogue, свадьба состоялась в Альпах.

35-летняя исполнительница выбрала для церемонии сразу три свадебных платья. Она призналась, что держала подготовку к свадьбе в строжайшей тайне, и даже дизайнеры нарядов думали, что готовят образы для нового клипа.

"Все очень просто: я не хотела создавать вокруг этого шумиху, особенно на стадии подготовки", - поделилась певица.

Избранник Серябкиной – 32-летний бизнесмен Георгий. По ее словам, он занимается проектами в разных направлениях от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Певица рассказала, что они знакомы давно, а близко общаться стали после того, как она попросила Георгия помочь ей с сольным проектом.

"Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенно", - сказала Ольга Серябкина.

Певица уточнила, что решила появиться на своей свадьбе сразу в трех платьях, так как поняла, что не сможет объединить все любимые стили в одном наряде. Церемония бракосочетания прошла в маленьком городке в Альпах, недалеко от австрийской Вены, и на ней присутствовали только близкие. Молодожены выбрали Вену, так как жених считает этот город своей второй родиной. Серябкина уточнила, что они оба говорят по-немецки, поэтому им было очень комфортно, а торжество прошло "просто, со вкусом и очень трогательно".

Источник: ren.tv