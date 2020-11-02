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Общество / Похороны

2 ноября - День поминовения всех усопших верных у западных христиан

07:57 02.11.2020 Фото: flickr.com
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В этот день принято посещать кладбища, где приводят в порядок могилы, украшают их зеленью и цветами, ставят горящие свечи.

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Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества уже с самого ее начала

Традиционно 2 ноября, вслед за Днем всех святых, католическая церковь отмечает День поминовения всех усопших верных (лат. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum). В отличие от Дня всех святых, это, прежде всего, поминовение умерших родных и близких. Поэтому его еще называют День всех душ.

Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества уже с самого ее начала. Оно входит органичной составляющей в верования как первобытного, так и современного человека. Проявления его разнообразны. С одной стороны это почитание, вера в охранительную силу духов умерших предков, с другой стороны — боязнь их мести.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших основан на догмате католицизма о чистилище. Люди должны помнить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и обязан очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

День поминовения усопших был установлен аббатом Одило Клюнийским в 998 году. Поминать усопших начали уже в раннее средневековье. Под влиянием Клюнийской реформы этот обычай очень скоро распространился.

В этот день принято посещать кладбища, где приводят в порядок могилы, украшают их зеленью и цветами, ставят горящие свечи. Часто это сопровождается молитвами и песнопениями. Вечером дома устраивают семейную трапезу. В некоторых странах этот день носит название День Мертвых.

Источник: calend.ru

День поминовения всех усопших верных у западных христиан история поминать праздник
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