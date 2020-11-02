Отключили отопление и горячую воду из-за жуткой аварии 2 ноября 2020 в Микрорайоне Бердска

Выявлен дефект на трубопроводе в районе котельной "Новая", рассказал замдиректора по строительству КБУ Бердска Александр Алексеенко. Когда устранят аварию?

О возобновлении горячего водоснабжения и отопления будет сообщено дополнительно

Отключили горячую воду и отопление во всем Микрорайоне Бердска 2 ноября. Что произошло на коммунальных сетях, "Курьер. Среда. Бердск" рассказал замдиректора по строительству КБУ Бердска Александр Алексеенко. Оказывается, прорвало трубу на теплотрассе.

- Выявлен дефект на трубопроводе в районе котельной "Новая" Бердска, - рассказал Александр Алексеевич.

Когда устранят аварию? Алексеенко отметил, что в течение дня неполадки должны устранить.

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