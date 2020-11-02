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Отключили отопление и горячую воду из-за жуткой аварии 2 ноября 2020 в Микрорайоне Бердска

11:28 02.11.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Выявлен дефект на трубопроводе в районе котельной "Новая", рассказал замдиректора по строительству КБУ Бердска Александр Алексеенко. Когда устранят аварию?

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О возобновлении горячего водоснабжения и отопления будет сообщено дополнительно

Отключили горячую воду и отопление во всем Микрорайоне Бердска 2 ноября. Что произошло на коммунальных сетях, "Курьер. Среда. Бердск" рассказал замдиректора по строительству КБУ Бердска Александр Алексеенко. Оказывается, прорвало трубу на теплотрассе.

- Выявлен дефект на трубопроводе в районе котельной "Новая" Бердска, - рассказал Александр Алексеевич.

Когда устранят аварию? Алексеенко отметил, что в течение дня неполадки должны устранить.

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коммунальная авария отключение воды отключение отопления Александр Алексеенко Бердский КБУ
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От редакции

А у вас есть тепло и горячая вода?

Аноним, 02 ноября 2020 11:37
Дефект,неполадки,достала уже сама терминология. Это чистой воды авария со всеми вытекающими последствиями. Полгорода оставили без тепла и горячей воды. Где прославленный отряд МЧС?
Аноним, 02 ноября 2020 11:51
НВР:
нету горячей воды
Аноним, 02 ноября 2020 11:57
А что жуткого-то в аварии? Как будто это что-то из ряда вон выходящее в Бердске.
Аноним, 02 ноября 2020 12:08
Всё как всегда... Аварии за аварией по всему городу, руководство меняется, толку нет... Как говорится: "всё было украдено до вас..." Летние проф.мероприятия были как бы заявлены, но результат их проведения на лицо. Два вопроса из века в век: "Кто виноват и что делать?"

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