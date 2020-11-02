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Аферистки вынуждали жителей брать кредиты на строительство ТЦ с аквапарком

14:30 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Местных жительниц приговорили к пяти и шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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Предпринимательниц, строивших аквапарк в иркутском Бирюсинске, осудили за мошенничество

Суд приговорил двух предпринимательниц, планировавших построить развлекательный центр с аквапарком в иркутском городе Бирюсинске, к срокам до 6 лет условно за мошенничество. В результате их действий пострадали 255 человек и был причинен ущерб на сумму 110 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД Иркутской области.

"Судом постановлен обвинительный приговор двум предпринимательницам за совершение мошенничества в особо крупном размере. В результате противоправных действий подсудимых 255 потерпевшим, а также кредитной организации причинен ущерб в размере 110 млн рублей. Тайшетский городской суд приговорил одну подсудимую к пяти, вторую к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении. Приговор вынесен по статье "Мошенничество".

Следствие и суд установили, что две местные жительницы собирались построить в Бирюсинске развлекательный центр, включающий аквапарк, боулинг и ресторан. Предпринимательницы взяли кредит, и когда деньги закончились, женщины начали предлагать брать кредиты в банке горожанам, уверяя, что долг и проценты заплатят сами.

"Организаторы аферы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о заработной плате и месте работы заемщиков и поручителей. В действительности люди не были трудоустроены и не имели постоянных источников дохода. Помимо этого, одна из них предоставила в банк поддельные документы на недвижимое имущество и автотранспортные средства, после чего получила кредит на сумму около 17 млн рублей", - уточняется в сообщении.

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