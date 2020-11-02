Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске

Протестующие в Минске использовали взрывное устройство

Участники несанкционированной акции оппозиции в воскресенье в Минске использовали самодельное взрывное устройство, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Мероприятие (акция протеста в Минске – ред.) сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

В МВД пояснили, что среди воскресных протестных акций самым многочисленным стало шествие, анонсированное рядом интернет-ресурсов как "Дзяды. Марш против террора".



"Акция с самого начала приобрела не "мирный" характер. Практически сразу, в 14.10 (совпадает с мск), с площадки возле Минского часового завода (станция метро "Парк Челюскинцев" - ред.) протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. В 14.30 после неоднократных предупреждений сотрудники милиции вытеснили протестующих на тротуар, движение было восстановлено", - отмечается в сообщении. Затем разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты, добавили в ведомстве.

В воскресенье шествие оппозиции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости. Возле станции метро "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн протестующих, которые продолжили движение на северо-восток города. По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, у Минской кольцевой автодороги. Несмотря на это части протестующих, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, удалось достичь урочища Куропаты на окраине Минска. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.