02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России

18:57 02.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

% name% title
Ограничения для вейперов рассматрели в Госдуме

Вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах, сообщает сайт Госдумы.
Авторы закона отмечали, что разработка инициативы была обусловлена ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категории граждан, защита здоровья которых должна быть приоритетной

Поправка предусматривает установление запрета на курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Это, в частности, помещения кафе, ресторанов и т. п.

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

Документом предусматривается, что на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Норма вводится «в целях предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции».

вейп закон запрет курения кальяны кафе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Курить вредно все?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции 2
19:13 02-11-2020
Шок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции
Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России
18:57 02-11-2020
Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России
Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова
18:41 02-11-2020
Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова
Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову
18:33 02-11-2020
Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову
Чекинить посетителей начал McDonald’s в России
18:22 02-11-2020
Чекинить посетителей начал McDonald’s в России
Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин 1
18:10 02-11-2020
Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин
БердскФотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
18:02 02-11-2020
Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
"Стабильной ситуацией": назвал резкое падение курса рубля Песков
18:00 02-11-2020
Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России
17:57 02-11-2020
Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России
Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог
17:45 02-11-2020
Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог