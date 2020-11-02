Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

Ограничения для вейперов рассматрели в Госдуме

Вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах, сообщает сайт Госдумы.

Авторы закона отмечали, что разработка инициативы была обусловлена ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категории граждан, защита здоровья которых должна быть приоритетной

Поправка предусматривает установление запрета на курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Это, в частности, помещения кафе, ресторанов и т. п.

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

Документом предусматривается, что на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Норма вводится «в целях предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции».