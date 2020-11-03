Без паспорта готовности вошел в зиму Бердск. Ответить за нарушение требует пенсионер Юрий Снегуров

Общественник считает, что паспорт нужно получить до 15 сентября. Вице-мэр Владимир Захаров утверждает, что это не так.

В сентябре в Бердске стартовал отопительный сезон



Нет паспорта готовности к отопительному сезону в Бердске, хотя о том, что город готов к зиме еще 23 сентября заявила горадминистрация, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 2 ноября пенсионер Юрий Снегуров.

-Мне пришла бумага, что они готовят документы, что 15 ноября будет паспорт. Хотя по нормативно-правовым документам это подготовить должны 15 сентября. Уже ноябрь, а паспорта все нет. Паспорт готовности выдает техинспекция — Ростехнадзор. Мы из года в год пишем о нарушениях, но все остается неизменным, - отметил Снегуров.

Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» 3 ноября вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, было объявлено о том, что город готовится к зиме, а паспорт готовности города нужно получить до 15 ноября.

-Жилой фонд должен быть готов в сентябре, паспорт котельных должны получить до конца октября, а город получает паспорт готовности до 15 ноября. Мы идем постепенно к получению паспорта готовности города, работаем над этим, - подчеркнул Владимир Николаевич.

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