Россиянка проснулась обнаженной и избитой в поле после корпоратива

О необыкновенном спасении девушки в России стало известно 4 мая. Молодая россиянка оказалась в поле раздетой и с синяками после корпоратива. Последними ее воспоминаниями стала поездка на такси.
Сообщается, что вся одежда девушки нашлась в нескольких метрах от ее хозяйки. Позже выяснилось, что водитель захотел изнасиловать пассажирку. Но преступлению не дали свершиться случайные свидетели. Водитель так разозлился, что вышвырнул пассажирку из машины обнаженной прямо в поле. Там то и ее нашла местная жительница. Девушку срочно доставили в медицинское учреждение, теперь ее жизни ничего не угрожает.
Стоит отметить, что того самого водителя оперативно задержали правоохранители. Он уже дал показания, в которых не отрицает о содеянном.