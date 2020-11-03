По другому маршруту пустят автобус № 8 в в микрорайоны Северный и Белокаменный в Бердске. Смотрите расписание

Уважаемые бердчане, выразить свое мнение об изменениях схемы маршрута № 8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» вы можете по телефону 8(383-41)2-00-97 (отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска).

В Бердске тестовом режиме будет изменена схема движения по маршруту №8

В связи с открытием нового корпуса МАОУ «Лицей № 6» на микрорайоне Южный, по маршруту № 8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» с 6 ноября 2020 года в тестовом режиме будет изменена схема движения. Автобусы будут осуществлять проезд до лицея по ул. Поэта Сорокина, где обустроены остановки общественного транспорта.

Путь следования маршрута: ул. Водобачная – ул. Песчанная – ул. Попова – ул. Ленина – ул. Первомайская – ул. Советская – Красноармейская – ул. Павлова – ул. Боровая – ул. Лунная - ул. Поэта Сорокина – ул. Рогаче – ул. Российская - ул. 13-й квартал – ул. Белокаменная – ул. Гранитная –и следует через остановки: м-он Северный - Попова 35 – Лесная сказка - Школа № 10 – 11 квартал – Дом Быта – Гор. больница – Военкомат – Первомайская – Советская – Искитимская - Павлова – Боровая – Микрорайон – Храм - Лунная – Семь ветров – с-к Зима – Лето – Лицей – Магазин «Алёнка» – Гранитная - М-он Белокаменный.»

Всего по маршруту № 8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» осуществляют перевозку три автобуса, интервал движения в учебный сезон составляет 25 минут. Маршрут проходит по основным улицам города и соединяет микрорайон Северный, Южный и Белокаменный.

Уважаемые бердчане, выразить свое мнение об изменениях схемы маршрута № 8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» вы можете по телефону 8(383-41)2-00-97 (отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Бердска).



Источник: berdsk.nso.ru