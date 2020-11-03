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Назначили новым руководителем пресс-центра мэрии Бердска Викторию Шлюндт

15:33 03.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Виктория Игоревна окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности журналистика.

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Назначен новый руководитель пресс-центра мэрии Бердска. Им стала Виктория Шлюндт. Об этом стало известно "Курьер. Среда. Бердск" 3 ноября. Отметим, что Виктория Игоревна окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности журналистика.

Напомним, что ранее в мэрии Бердска был кадровый переворот. 19 октября на должность директора центральной библиотечной системы Бердска назначена Марина Лаптева -экс-управделами администрации Бердска. А на должность управделами мэр Евгений Шестернин назначил Анну Чекмазову, ранее возглавлявшую отдел общественных связей и пресс-центр горадминистрации.

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мэрия бердска пресс-центр пресс-центр администрации Бердска руководитель пресс-центра Виктория Шлюндт Марина Лаптева Анна Чекмазова Бердский пресс-центр горадминистрации
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