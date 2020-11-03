Планку в 14 тысяч излечившихся от коронавируса преодолела за неделю Новосибирская область

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

За неделю Новосибирская область преодолела планку в 14 тысяч излечившихся от COVID-19 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 3 ноября. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. 3 ноября в Новосибирской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, уменьшилась на 1 пункт и составила 82%. Тем не менее, показатель региона все еще лучше, чем общий по Сибири и России. Самое большое количество выздоровевших на неделе отмечено в Новосибирской области 29 октября — 164 человека.

Всего в регионе уже излечились от коронавируса 14 648 пациентов. Регион преодолел порог в 14 тысяч излечившихся. За неделю из стационаров выписаны 882 человека. Тройка самых благополучных регионов (лидеров) Сибири за неделю не изменилась: 1-е место по-прежнему удерживает Алтайский край (92%); 2-е место — Республика Тыва (90%); 3-е место — Иркутская область (84%). Зато изменился ТОП-3 «антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19. 1-е место — Томская область (65%); 2-е место — Республика Алтай (67%); 3-е место с одинаковым результатом поделили сразу три региона: Кемеровская область, Красноярский край и Хакасия (73%). За весь период эпидемии в Сибири вылечилось от коронавируса 126 982 человека, или 79% от общего числа выявленных в округе случаев. СФО теперь делит с Приволжским ФО 1-е место в ТОП-3 федеральных округов с самым большим процентом выздоровевших. За неделю доля выздоровевших в округе не изменилась, все еще превышая общероссийский показатель. В общероссийский ТОП-20 наиболее благополучных регионов входят 3 субъекта СФО: Алтайский край (1-е место); Республика Тыва (6-е место); Иркутская область (17-е место). Новосибирская область за неделю покинула этот список. По России доля пациентов, которые справились с коронавирусом, две недели подряд остается равной 75%. 1 251 364 ранее заболевших россиянина уже излечились от COVID-19.



* * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)