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Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы

17:49 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега.

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Были ли на судне российские туристы, пока не сообщается
В Алании при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья.
ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста.
"Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
катер турист утонул
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