Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы

Были ли на судне российские туристы, пока не сообщается

"Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.