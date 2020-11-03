Катастрофа в Турции: катер с туристами из России затонул в Анталии, есть жертвы

В Алании при крушении прогулочного катера погиб россиянин, сообщил РИА Новости представитель генконсульства России в провинции Анталья.
ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста.
"Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель <...>. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.