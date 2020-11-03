Напугал гуляющий с мачете по Парижу неизвестный. Его задержала полиция

После сообщений парижан полиция города заблокировала ближайшие улицы и расположилась на крыше здания в нескольких десятков метров от станции метро.

В Париже задержали мужчину с мачете

В 11-м округе Парижа рядом с метро «Пер-Лашез» заметили мужчину, который ходил по улице с мачете. Об этом сообщил Actu Paris со ссылкой на источники. Его задержали сотрудники полиции.

По данным Actu Paris, сообщения о подозрительном человеке с оружием начали поступать от прохожих около 11:30 (13:30 мск).

«По переходам «Пер-Лашез» идет парень с мачете», — написал в Twitter один из очевидцев. После этого полиция города заблокировала ближайшие улицы и расположилась на крыше здания в нескольких десятков метров от станции метро. По информации СМИ, мужчина с мачете скрылся в одном из зданий.

Позднее Actu Paris со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что мужчина был задержан в гостиничном номере. Никто в ходе операции не пострадал. Детали задержания возможного преступника пока не раскрываются.

В конце сентября неизвестный мужчина напал на людей у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Тогда, по данным полиции, серьезные ранения получили два человека. Сообщалось, что напавший оказался 18-летним молодым человеком из Пакистана. Он признал себя виновным.

Незадолго до нападения у здания бывшей редакции Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, после которых в 2015 году на журнал напали террористы.

В октябре 18-летний чеченец напал на учителя Самюэля Пати под Парижем и обезглавил его. Позже выяснилось, что преподаватель рассказывал своим ученикам о свободе слова и в качестве примера показывал сатирические публикации Charlie Hebdo о пророке. Позднее во Франции произошел еще ряд нападений исламистов.