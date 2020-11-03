Штормовое предупреждение: Сильный ветер и мороз накроют Бердск с 4 ноября 2020

В МЧС предупреждают автомобилистов, что из-за перепадов температур возможен гололед.

Погода в День народного единства не порадует бердчан

В Новосибирской области с 4 по 6 ноября прогнозируется мокрый снег и штормовой ветер. В порывах его сила будет достигать 19 м/с.

В среду днем синоптики прогнозируют 0...-2 градуса днем. Ночью похолодает до -5.

В четверг чуть потеплеет. Ожидается −1..-3 ночью и +1..+3 днём.

В пятницу сохранится похожая погода. Ночью будет около нуля, а днем +2...+4 градуса.

В МЧС предупреждают автомобилистов, что из-за перепадов температур возможен гололед. Кроме того, жителей региона просят чистить балконы от снега и льда.