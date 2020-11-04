Как оформить право на бесплатную парковку инвалидам

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Подать заявление можно только на одно транспортное средство

Оформить разрешение на бесплатную парковку на автомобиль, управляемый инвалидом или перевозящим его, в том числе ребенка - инвалида, можно онлайн.

Соответствующие изменения в Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу летом текущего года и стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявление, как и прежде, можно в Личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в Личном кабинете инвалида на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. Заявления в клиентских службах ПФР не принимаются. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Подать заявление можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Источник: ПФР