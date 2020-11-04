Тарзан показал, чем соблазнил молодую любовницу

50-летний стриптизер опубликовал в своем микроблоге фото, на котором запечатлен обнаженным в ванной.

Муж эксцентричной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко не отстает от жены и частенько "балует" поклонников яркими снимками

Новое фото Тарзана вызвало ажиотаж в Сети. Читай, чтобы узнать больше.

Муж эксцентричной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко не отстает от жены и частенько "балует" поклонников яркими снимками и неоднозначными выходками.

Так, 2 ноября, 50-летний стриптизер опубликовал в своем микроблоге фото, на котором запечатлен обнаженным в ванной.

"С добрым утром,понедельник!", - написал в подписи к снимку Глушко.

"Такой маленький живот", "Ну, уж если выкладывать фото, то красивое.. А это.. Все еще считаете себя неотразимым?", "Дядь, втяни живот", "Уже 50, а все никак не остановится", "Опять голый! Он шут гороховый вот и все", "Ужас какой!", "Что с тобой?", - комментируют фото поклонники.

Источник: clutch.ua