04.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Тарзан показал, чем соблазнил молодую любовницу

12:35 04.11.2020 Фото: instagram.com
2

50-летний стриптизер опубликовал в своем микроблоге фото, на котором запечатлен обнаженным в ванной.

% name% title
Муж эксцентричной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко не отстает от жены и частенько "балует" поклонников яркими снимками

Новое фото Тарзана вызвало ажиотаж в Сети. Читай, чтобы узнать больше.

Муж эксцентричной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко не отстает от жены и частенько "балует" поклонников яркими снимками и неоднозначными выходками.

Так,  2 ноября, 50-летний стриптизер опубликовал в своем микроблоге фото, на котором запечатлен обнаженным в ванной.

"С добрым утром,понедельник!", - написал в подписи к снимку Глушко.

"Такой маленький живот", "Ну, уж если выкладывать фото, то красивое.. А это.. Все еще считаете себя неотразимым?", "Дядь, втяни живот", "Уже 50, а все никак не остановится", "Опять голый! Он шут гороховый вот и все", "Ужас какой!", "Что с тобой?", - комментируют фото поклонники.

Источник: clutch.ua

комментарии поклонники стриптизер фото Сергей Глушко Наташа Королева
Мнение читателей
1
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорош?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками обиженная супруга
14:15 04-11-2020
Изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками обиженная супруга
Есть угроза взрыва: захватил заложников в квартире неизвестный
14:14 04-11-2020
Есть угроза взрыва: захватил заложников в квартире неизвестный
Жестокую драку устроили активисты Black Lives Matter возле Белого дома
14:00 04-11-2020
Жестокую драку устроили активисты Black Lives Matter возле Белого дома
"Заработка не хватает": вкалывает на трех работах жена Ефремова 1
13:45 04-11-2020
Села в попутку: Отправил в колонию на 20 лет насильника и убийцу мамы двоих детей водителя грузовика суд
13:41 04-11-2020
Села в попутку: Отправил в колонию на 20 лет насильника и убийцу мамы двоих детей водителя грузовика суд
БердскПолыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне Бердска. Подожгли
13:35 04-11-2020
Полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне Бердска. Подожгли
Стрелял коммерсантам в головы: дали 25 лет «строгача» убийце двух бизнесменов
13:30 04-11-2020
Стрелял коммерсантам в головы: дали 25 лет «строгача» убийце двух бизнесменов
БердскБез порога брезгливости: после смерти бабушки стала стричь ногти чужим старушкам и кормить их жительница Бердска Ирина Устинова
13:27 04-11-2020
Без порога брезгливости: после смерти бабушки стала стричь ногти чужим старушкам и кормить их жительница Бердска Ирина Устинова
Все «места силы» в России: Куда отправиться, чтобы зарядиться жизненной энергией?
13:26 04-11-2020
Все «места силы» в России: Куда отправиться, чтобы зарядиться жизненной энергией?
Бердск10 000 в ноябре 2020: Будут ли путинские выплаты семьям с детьми до 16 лет. Мнения родителей
13:24 04-11-2020
10 000 в ноябре 2020: Будут ли путинские выплаты семьям с детьми до 16 лет. Мнения родителей