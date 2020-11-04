03.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Зеленый щенок родился у лабрадора. Уникума назвали Фисташкой

02:00 04.11.2020 Фото: clutch.ua
0

Собаки с зеленой шерстью рождаются очень редко. Считается, что это происходит в результате контакта щенка с зеленым пигментом биливердин в утробе матери.

% name% title
Этот же пигмент, к слову, окрашивает наши синяки в зеленый цвет

Природа поистине способна удивлять!

На итальянском острове Сардиния родился щенок зеленого цвета. Малыша назвали Фисташка.

Фермер Кристиан Малокки не мог поверить своим глазам, кода 9 октября его лабрадор Спелаккия родила зеленого щенка. Фисташка - одна из пяти щенков, ее братья и сестры абсолютно белоснежные, как и их мать.

Собаки с зеленой шерстью рождаются очень редко. Считается, что это происходит в результате контакта щенка с зеленым пигментом биливердин в утробе матери.

Этот же пигмент, к слову, окрашивает наши синяки в зеленый цвет.

Фисташка родился ярко-зеленым, однако с каждым днем цвет его шерсти тускнеет. Его братья и сестры скоро отправятся в новые семьи, а необычный малыш останется жить на ферме. Хозяева планируют научить его пасти овец вместе мамой.

Источник: clutch.ua

домашний любимец италия лабрадор родился щенок зеленого цвета фермер щенок Кристиан Малокки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели когда-нибудь зеленую собаку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Казанская праздник: Что празднуют 4 ноября в День Казанской иконы Божией Матери
02:09 04-11-2020
Казанская праздник: Что празднуют 4 ноября в День Казанской иконы Божией Матери
Зеленый щенок родился у лабрадора. Уникума назвали Фисташкой
02:00 04-11-2020
Зеленый щенок родился у лабрадора. Уникума назвали Фисташкой
Подробный гороскоп на среду 4 ноября для каждого знака зодиака
01:41 04-11-2020
Подробный гороскоп на среду 4 ноября для каждого знака зодиака
БердскДефицит лекарств в аптеках Бердска: бизнес предупредил власти Новосибирской области
23:21 03-11-2020
Дефицит лекарств в аптеках Бердска: бизнес предупредил власти Новосибирской области
Увеличили до 5546 число коек для зараженных в ковидных госпиталях Новосибирской области
23:09 03-11-2020
Увеличили до 5546 число коек для зараженных в ковидных госпиталях Новосибирской области
Продлят каникулы школьникам Новосибирской области. Власти обсуждают два варианта 1
23:01 03-11-2020
Продлят каникулы школьникам Новосибирской области. Власти обсуждают два варианта
Pandora продает и продает свои браслеты: женщины украшают себя всегда
22:51 03-11-2020
Pandora продает и продает свои браслеты: женщины украшают себя всегда
Опасных суперраспространителей коронавируса вычислили математически 1
22:34 03-11-2020
Опасных суперраспространителей коронавируса вычислили математически
Как погибли 2500 подольских курсантов: фильм о неизвестной войне выходит 4 ноября
22:05 03-11-2020
Как погибли 2500 подольских курсантов: фильм о неизвестной войне выходит 4 ноября
Убившая двоих в ДТП судья отправится в колонию через 14 лет 1
21:36 03-11-2020
Убившая двоих в ДТП судья отправится в колонию через 14 лет