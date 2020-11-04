Зеленый щенок родился у лабрадора. Уникума назвали Фисташкой

Собаки с зеленой шерстью рождаются очень редко. Считается, что это происходит в результате контакта щенка с зеленым пигментом биливердин в утробе матери.

Этот же пигмент, к слову, окрашивает наши синяки в зеленый цвет

Природа поистине способна удивлять!

На итальянском острове Сардиния родился щенок зеленого цвета. Малыша назвали Фисташка.

Фермер Кристиан Малокки не мог поверить своим глазам, кода 9 октября его лабрадор Спелаккия родила зеленого щенка. Фисташка - одна из пяти щенков, ее братья и сестры абсолютно белоснежные, как и их мать.

Собаки с зеленой шерстью рождаются очень редко. Считается, что это происходит в результате контакта щенка с зеленым пигментом биливердин в утробе матери.

Этот же пигмент, к слову, окрашивает наши синяки в зеленый цвет.

Фисташка родился ярко-зеленым, однако с каждым днем цвет его шерсти тускнеет. Его братья и сестры скоро отправятся в новые семьи, а необычный малыш останется жить на ферме. Хозяева планируют научить его пасти овец вместе мамой.

Источник: clutch.ua