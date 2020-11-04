Добрые поздравления в День народного единства 4 ноября 2020 года

День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года. Дата 4 ноября взята за основу не просто так, она символизирует память о событиях исторического 1612 года. Тогда войска Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага с русской земли. На Руси в этот день на протяжении многих лет отмечали День благодарности Пресвятой Богородице, и только в 1917 году праздник был искоренен большевиками. В 2005 году история сделала очередной виток — коммунистический праздник 7 ноября ушел в архивы, а 4 ноября широко отметили День народного единства, символизирующий сплоченность различных народов и представителей разных классов. С тех пор это — государственный праздник и официальный нерабочий день.
День народного единства
Отмечает вся страна,
Жизни мирной навсегда.
Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы — народ, мы все едины,
Пусть же нам, друзья, везет!
Россия всех объединяет,
Народов много в ней живет.
Что празднует родной народ!
Желаем радостью делиться
И мудростью на благо всех.
Пусть счастье с каждым приключится
И ждет удача и успех!
Единство — это мощь и сила,
А это много для страны.
Все счастливы и все равны!
Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!
В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас, у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!
Мы за одно и мы едины,
Мы вместе, мы непобедимы,
И нет для нас пути назад!
В День народного единства
Я желаю всей стране:
Мира, дружбы, процветания,
Чтоб сильнее стать вдвойне.
Всем добра, здоровья, счастья,
Чтобы преданность к отчизне
Навсегда была в крови!
В День народного единства
Всем добра желаю, мира.
Мы народ и мы едины,
Ведь в единстве — наша сила.
Я желаю, чтоб всегда
Чтобы грудью защищали
Мы Мать-Родину свою.
Я желаю, всем народам
Быть единою семьей,
Светом дружбы согревая
Нашу Землю — дом родной.
В День народного единства
На язык и на цвет кожи,
Чтоб друг друга не делить.
Я желаю, чтоб единым
Выступали фронтом мы,
Чтобы все наши народы
На Земле были дружны.
Чтоб к плечу плечо стояли,
Нам единством чувств и целей
Мир желаю я хранить.
В День народного единства
Вам добра желаю я,
Я желаю, чтоб народы
Жили, как одна семья.
Я желаю, чтоб на расы
Чтоб в согласии и в мире
Дружно по-соседски жили.
Одинаково для всех
Солнце в небе синем светит,
Я желаю, чтоб едины
Были люди на планете.
С Днем народного единства!
Чувств веселых и взаимных,
И душевного тепла.
Самых ярких впечатлений
И событий позитивных,
Чтоб с отличным настроением
Жить успешно и активно!
Пока не всё спокойно в мире
За то, что б мы других простили
День этот празднуем мы строго!
Россия — это россияне,
А люди — главное богатство.
Великий путь наш засияет
От дружбы возродится Братство,
Когда народ единой силой
Россия — золотою жилой
Удач пройдется чередою!
Прекрасный праздник, поздравляем!
О дне таком не забываем.
За День единства мы с тобой
Давай поднимем тост простой.
Родней друг к другу люди станут,
Весь мир заполнит доброта,
Открытость, вера, теплота.
К единству мы всегда стремимся,
Решительно мы им гордимся.
У нас ведь праздник, веселимся!
Источник: pozdravok.ru