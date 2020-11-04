Добрые поздравления в День народного единства 4 ноября 2020 года

Дата 4 ноября взята за основу не просто так, она символизирует память о событиях исторического 1612 года. Тогда войска Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага с русской земли.

День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года

День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года. Дата 4 ноября взята за основу не просто так, она символизирует память о событиях исторического 1612 года. Тогда войска Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага с русской земли. На Руси в этот день на протяжении многих лет отмечали День благодарности Пресвятой Богородице, и только в 1917 году праздник был искоренен большевиками. В 2005 году история сделала очередной виток — коммунистический праздник 7 ноября ушел в архивы, а 4 ноября широко отметили День народного единства, символизирующий сплоченность различных народов и представителей разных классов. С тех пор это — государственный праздник и официальный нерабочий день.

День народного единства

Отмечает вся страна,



Всех сегодня поздравляем!Жизни мирной навсегда.

Меньше туч на небе синем,

Меньше боли и невзгод,

Мы — народ, мы все едины,

Пусть же нам, друзья, везет!

Россия всех объединяет,

Народов много в ней живет.



С единством вас мы поздравляем,Что празднует родной народ!

Желаем радостью делиться

И мудростью на благо всех.

Пусть счастье с каждым приключится

И ждет удача и успех!

Единство — это мощь и сила,

А это много для страны.



Так пусть же все будут едины,Все счастливы и все равны!

Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

В нашей стране народов много,

Мы все — один большой народ!

У нас, у всех — одна дорога,

И к дружбе нас одна ведет!

Мы за одно и мы едины,



Мы прославляем мир и лад,Мы вместе, мы непобедимы,И нет для нас пути назад!

В День народного единства

Я желаю всей стране:

Мира, дружбы, процветания,

Чтоб сильнее стать вдвойне.

Всем добра, здоровья, счастья,



Понимания, сил, любви.Чтобы преданность к отчизнеНавсегда была в крови!

В День народного единства

Всем добра желаю, мира.

Мы народ и мы едины,

Ведь в единстве — наша сила.

Я желаю, чтоб всегда



Были мы в одном строю,Чтобы грудью защищалиМы Мать-Родину свою.

Я желаю, всем народам

Быть единою семьей,

Светом дружбы согревая

Нашу Землю — дом родной.

В День народного единства



Всем желаю в мире жить,На язык и на цвет кожи,Чтоб друг друга не делить.

Я желаю, чтоб единым

Выступали фронтом мы,

Чтобы все наши народы

На Земле были дружны.

Чтоб к плечу плечо стояли,



Спину, чтоб смогли прикрыть,Нам единством чувств и целейМир желаю я хранить.

В День народного единства

Вам добра желаю я,

Я желаю, чтоб народы

Жили, как одна семья.

Я желаю, чтоб на расы



Мы друг друга не делили,Чтоб в согласии и в миреДружно по-соседски жили.

Одинаково для всех

Солнце в небе синем светит,

Я желаю, чтоб едины

Были люди на планете.

С Днем народного единства!



Счастья, радости, добра,Чувств веселых и взаимных,И душевного тепла.

Самых ярких впечатлений

И событий позитивных,

Чтоб с отличным настроением

Жить успешно и активно!

Пока не всё спокойно в мире



От нас, от всех зависит много.За то, что б мы других простилиДень этот празднуем мы строго!Россия — это россияне,А люди — главное богатство.Великий путь наш засияетОт дружбы возродится Братство,Когда народ единой силой... сумеет справиться с бедою,Россия — золотою жилойУдач пройдется чередою!

Прекрасный праздник, поздравляем!

О дне таком не забываем.

За День единства мы с тобой

Давай поднимем тост простой.

Родней друг к другу люди станут,



А значит, злиться перестанут.Весь мир заполнит доброта,Открытость, вера, теплота.К единству мы всегда стремимся,Решительно мы им гордимся.У нас ведь праздник, веселимся!

Источник: pozdravok.ru