Из пепла: что так сильно поразило в армии России британцев?

Британского журналиста поразило военное возрождение России

Ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России, пишет британское издание The Economist.

После развала СССР российская армия находилась в "плачевном состоянии", однако благодаря значительному увеличению военного бюджета ее удалось преобразовать сверху донизу за счет модернизации вооружений, говорится в публикации.

Издание со ссылкой на лондонский Международный институт стратегических исследований пишет, что еще в 2007 году 97 процентов техники ВВС России было устарелым "наследием" СССР, принятым на вооружение более 30 лет назад. Теперь же большая часть самолетов современная — 71 процент.

Автор статьи также обратил внимание на ресурсы, направленные на модернизацию высокоточного оружия: комплексов "Искандер", ракет "Калибр" и Х-101. Журналист приводит в пример точечный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, который раньше казался научной фантастикой, а теперь стал реальностью.

Кроме того, авторы считают, что российская армия стала гораздо мобильней. По их оценкам, Россия может за два часа привести в полную боеготовность пять тысяч десантников. Кроме того, масштабные военные учения, такие как "Кавказ-2020", постоянно держат солдат в форме.

"Россия поменяла массовость на скорость", — заявил генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава британской военной разведки.

Автор материала назвал дополнительным преимуществом российской армии проверку боем в Сирии.