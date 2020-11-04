Навырубал сосен и берез в лесу на 29 млн рублей житель Новосибирской области

С помощью своих работников, неосведомленных о преступных намерениях, руководитель общества вывез вырубленные деревья на пилорамы региона для последующей реализации и получения прибыли.

В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений с причинением ущерба на сумму более 29 млн рублей

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «ГЕАЛ ПЛЮС» на незаконно разработанном им карьере, расположенном на территории Кубовинского лесного хозяйства, добывал без лицензии песчано-гравийные породы (уголовное дело по данному факту рассматривает Новосибирский районный суд).

С января по март 2020 года, используя специальную технику, он совершил без разрешительной документации незаконную рубку произрастающих вблизи карьера сырорастущих деревьев породы сосна и береза. С помощью своих работников, неосведомленных о преступных намерениях, руководитель общества вывез вырубленные деревья на пилорамы Новосибирской области для последующей реализации и получения прибыли.

Своими действиями обвиняемый причинил Российской Федерации ущерб на сумму свыше 29 млн. рублей. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

С целью возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил на имущество обвиняемого (квартиру, земельный участок, жилой дом) арест.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: epp.genproc.gov.ru