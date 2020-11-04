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Агата Муцениеце после развода с Прилучным о новой работе: Подруги писали, что хотят развестись, но боятся об этом сказать

17:02 04.11.2020 Фото: © Legion-Media
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Главная задача ее шоу не только поговорить о проблеме, а больше помочь тем, кому сейчас плохо. Актриса рассказала, что программу снимать достаточно тяжело, так как дома все время находятся сын и дочь. Съемки проводятся в выходные дни.

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Юлия Меньшова – Агате Муцениеце: «Вы держитесь за то, что снова сойдетесь с Пашей»

Ушла с головой в работу после развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце. На шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" актриса призналась, что тяжело переживала расставание с любимым. Она отвлекалась спортом и работой, но не могла поделиться переживаниями с другими. Подруги Муцениеце стали писать ей сообщения о своих трудностях в отношениях и о страхах развода. Напомним, звезды познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Поженились довольно быстро - через пару месяцев отношений. В семье на свет появились двое детей, но это не спасло пару от развода. По словам актрисы, Павел Прилучный мог поднять на нее руку и вести себя неадекватно после выпитого алкоголя. Семьи не стало в 2020 году.

- Они говорили, что хотят развестись, но бояться обсуждать это. Тема это довольно щекотливая, мало кому можно выговориться, а не просто сплетни распускать. Поэтому появилось шоу «Честный развод», — призналась Агата.- Может быть люди, кто посмотрит нас, сделают для себя выводы, и передумают.

Главная задача ее шоу не только поговорить о проблеме, а больше помочь тем, кому сейчас плохо. Актриса рассказала, что программу снимать достаточно тяжело, так как дома все время находятся сын и дочь. Съемки проводятся в выходные дни.

- Есть договоренности с отцом, что дети уезжают на выходные к нему. Но съемкам мешают коты и собаки, которые постоянно бегают, — шутит Агата. - Отец собирается обратно — да, я слышала это и посмеялась от души. Чушь собачья!

В эфире программы на Первом канале Агата передала привет бывшему мужу, а затем добавила фразу «а все, все, раньше надо было»: имея в виду, что о воссоединении не может быть и речи.

актер актриса развод Агата Муцениеце Павел Прилучный
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