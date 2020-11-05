«Помощник ОСАГО»: Когда запустят и как оформить ДТП онлайн?

Оформление ДТП онлайн продолжат тестировать. С 1 ноября приложение «Помощник ОСАГО» должно было начать работать на всей территории России, но запуск откладывается.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» функционально полностью готово к запуску

Приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформить ДТП в электронном виде, пока не будет доступно на всей территории России. Повсеместный запуск планировали на ноябрь, но теперь он откладывается. В чем причина и так ли удобно это приложение, разбирались «Известия».

Виноват вирус

Год назад вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, позволившие при упрощенном оформлении аварии (европротокол) подавать электронное извещение о ДТП. Для этого Центробанком и Минкомсвязью было разработано мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Его администрирование поручили РСА.

«Помощник ОСАГО» запустили в экспериментальном режиме в Москве и области, Санкт-Петербурге и области, а также в Республике Татарстан. С 1 ноября 2020 года приложение должно было стать доступным для жителей любого российского города.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» функционально полностью готово к запуску для применения на всей территории России, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

«В ноябре продолжится тестирование приложения, поскольку часть тестовых операций пришлось продлить из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Решение о продлении тестирования позволит обеспечить высокие потребительские качества приложения во всех регионах РФ», — рассказали «Известиям» в РСА.

Оформить за 15 минут

Для оформления электронного извещения мобильное приложение «Помощник ОСАГО» должно быть установлено хотя бы на смартфоне одного из участников аварии. И, разумеется, должны быть соблюдены все условия для оформления европротокола. То есть необходимо, чтобы оба участника аварии были застрахованы по ОСАГО, а в аварии пострадали только два автомобиля и не был причинен ущерб третьим лицам. Кроме того, не должно быть пострадавших.

«Часть данных о документах (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения поступят из личного кабинета водителя на портале госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП. В результате на оформление ДТП уходит не более 15 минут», — рассказали в РСА.

При онлайн-оформлении ДТП пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО на подлинность. Затем система проверяет, есть ли у второго участника аварии учетная запись на «Госуслугах». На следующем этапе нужно ввести сведения о поврежденных элементах автомобилей.

Для просмотра личного кабинета «Госуслуг» второму участнику аварии достаточно зайти в браузер. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее. Подписанная форма передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение поступает уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

Без фото заплатят меньше

«Фотографии с места ДТП защищены, пользователь не имеет возможности их корректировать. Для каждой из фотографий передается время фотографирования и координаты места, где была сделана фотография, это дает возможность сопоставить информацию с той, которая указана в извещении и сообщена потерпевшим в своем заявлении о страховом возмещении», — заверили в РСА. Любопытно, что оформить аварию можно как с фотофиксаций, так и без нее.

В случае с фотофиксацией выплата осуществляется в пределах максимального лимита за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тыс. рублей. Если от фотофиксации решено отказаться, автовладелец может рассчитывать на возмещение лишь в пределах 100 тыс. рублей.

Без интернета не работает

«Я не знаю, как сделать хорошее фото при плохих погодных условиях или ночью, еще и на дороге, где нет искусственного освещения. Кроме того, есть множество людей, которые ездят со старыми смартфонами, где нет не то что камер, но и возможности установить приложение», — считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто выразил сомнение в том, что приложение будет работать при отсутствии интернета. А, как известно, на федеральных трассах он доступен не везде.

«Без интернета это не работает, поскольку для старта работы необходима авторизация пользователей на портале «Госуслуги», — подтвердили в РСА.

Одно приложение для всех

Эксперты и игроки рынка надеются на то, что «Помощник ОСАГО» станет частью приложений самих страховых.

«Как правило, люди пользуются приложениями своих страховых компаний, которые предоставляют им ряд дополнительных функций. К примеру, я бы не хотел у себя зоопарк приложений на телефоне. Лучше иметь одно, куда встроен «Помощник ОСАГО», — рассказал Петр Шкуматов.

В «Зетта Страхование» подтвердили, что приложение «Помощник ОСАГО» уже интегрировано в автоматическую информационную систему (АИС) компании.

«Всё работает, у сотрудников вопросов не вызывает, но, как и у любого приложения, всегда есть что улучшить: например, для удобства клиентов мы рекомендовали разработчикам визуализировать интерфейс «Извещения», — рассказали в пресс-службе «Зетта Страхование».

«Привычнее позвонить»

В РСА считают успешной работу «Помощника ОСАГО» в пилотных регионах. За прошедший период мобильное приложение скачали более 260 тыс. пользователей. Между тем цифра небольшая, и не только потому что «Помощник» всё еще работает в тестовом режиме.

«Клиенту сложно, находясь в состоянии стресса на месте ДТП, сориентироваться в новом для него приложении, сделать правильные фото, заполнить документы без ошибок. Привычнее позвонить в контакт-центр страховой компании по номеру телефона, указанному на полисе, получить консультацию и приехать в офис», — рассказали в компании «Зетта Страхование».

Источник: Известия