"Куда вы тратите столько денег?": Достали поборы в детских садах родителей Бердска

Некоторые родители возмущены необходимостью доплачивать за нужды детских садов

- Всем привет. Вопрос к родителям, сколько с вас собирают денег в детском саду на разные нужды? - пишет бердчанин. - Как то поднадоело уже: сдайте на то и на это - хочется уже пожаловаться куда-то...

- Задолбал наш детский сад! Куда, куда вы тратите столько денег? Почему их вечно нет, и родители должны сдавать добровольные пожертвования на все, начиная от картриджей и бумаги (а потом печатать для группы где-то еще за отдельную плату, потому что в садике принтер занят «деловыми бумагами») и заканчивая бензином для снегоуборочной машинки. Снегоуборочной машинки, Карл! - поддерживает Аноним.

На эту тему мнения бердчан разделились:

- Прежде чем возмущаться, можно, как минимум, поинтересоваться, на что сдавать. Но сразу наезжать, не узнав, и думая, что на ваши 100 рублей в месяц воспитатели себе колбасу покупают, другая степень крайности. Мы сдавали рублей по 100 рублей в месяц на канцтовары и прочее, сумма не критичная, и для особо желающих можно было чеки посмотреть. Мозги как раз выносят те, кто и сдавать не хочет, и при этом хочет, чтобы у детей все было, - пишет Наталья Щербинина.

- В подавляющем количестве случаев — это так и есть. Не зря официально отмечено, что детсадовские и школьные поборы незаконны, а родители тупо преклоняются, чтобы деточку не обижали потом.

- Это дело добровольное, не хотите не сдавайте! - парирует Алина Захарова. Собирают, как правило, в начале года, но если, не хватает, могут, конечно, дособирать копейки! Это все для ваших же детей (для занятий, на праздники и т.д). Если очень туго (вы в декрете, например, обращайтесь, подскажу очень прибыльную удаленку на дому, меня очень выручает в трудном положении).

У нас в группе родители сами организовывают сбор и воспитателей это никак не касается. У нас даже у родителей отдельный чат есть. Скидываемся на подарки детям на день рождения, на бумагу, сами распечатываем детям рисунки, чтобы в саду рисовали, так же сами скидываемся на краску, чтобы освежить детский участок, ну и думаем игрушки немного новые прикупить. Так что все сборы, которые ведутся у нас - это личная инициатива родителей, воспитатель с нас ничего не требует. Ну естественно, если ребёнок сломает игрушку в садике, то возмещаем с общего фонда, - говорит Рузана Керного.

- Ой, я как раз веду фонд группы. Это наказание какое-то, в школе я посижу в сторонке. У нас есть одна такая мамашка, мало того, что мозг выносит, жалуется, вечно всем недовольна, так еще и сдает вдвое меньше из принципа — подытожила Екатерина Бартель.

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