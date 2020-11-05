Объявили вознаграждение за информацию о поджигателе "Фуд Мастера" в Микрорайоне Бердске

Преступника ищут

Отдел МВД по Бердску возбудил уголовное дело по факту поджога нового павильона "Фуд Мастер" в районе остановки «Торговый центр» в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 4 ноября точку общепита подожгли. Торговая точка с фастфудом готовилась к открытию. По данным следствия, ущерб от пожара составил около 700 000 рублей. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Стоит отметить, что за информацию, которая поможет в расследовании преступления, объявлено вознаграждение. Если у вас есть информация о преступнике, сообщите по номеру телефона 8913-78-14-192.