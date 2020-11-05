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Забил до смерти 4-летнюю малышку отчим-воспитатель

17:22 05.11.2020 Фото: СК РФ
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После этого злоумышленник запретил супруге обращаться в медицинские учреждения для оказания помощи ребенку, а также сам не принимал никаких мер для лечения девочки.

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В Краснодаре мужчина признан виновным в убийстве малолетней, совершенном с особой жестокостью

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю Курганинского района. Он признан виновным в убийстве 4-летней дочери супруги, совершенном с особой жестокостью (пп.«в,д» ч.2 ст.105 УК РФ), а также истязании девочки и ее малолетнего брата (пп.«а,г» ч.2 ст.117 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал с супругой и двумя ее малолетними детьми на улице Октябрьской в станице Темиргоевской. Вечером 24 августа 2019 года он нанёс малолетней девочке не менее 36 ударов руками по телу и в область головы, мотивируя свои действия воспитанием ребенка. После этого злоумышленник запретил супруге обращаться в медицинские учреждения для оказания помощи ребенку, а также сам не принимал никаких мер для лечения девочки. Кроме того, 27 августа 2019 года фигурант из-за того, что малолетняя неаккуратно играла, нанес ей не менее 15 ударов руками и резиновым шлангом от стиральной машины в область головы и туловища. После этого, так как девочка потеряла сознание, мужчина вызвал бригаду "Скорой медицинской помощи", сообщив медикам, что ребенок упал с лестницы. Врачи забрали девочку в больницу, но, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, потерпевшая скончалась в автомобиле «скорой» в результате причиненных подсудимым повреждений.

Между тем мужчина с места происшествия скрылся, но благодаря грамотно проведенным следственным действиям при участии следователя-криминалиста СУ СК России по Краснодарскому краю местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан.

Кроме того, осужденный в период с марта по август 2019 года систематически истязал обоих малолетних детей супруги, применял к ним физическую силу и наносил побои. Напомним, в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю мать малолетних была лишена родительских прав.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима.

Источник: Следком

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