Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду

Он остался без внимания воспитателя.

В Борском районе воспитатель подозревается в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку

Богатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя дошкольного учреждения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 15 октября 2020 года в детском саду 4-летний мальчик остался без надлежащего внимания воспитателя и поперхнулся деталью от конструктора. Спасти ребенка не удалось.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие.

Источник: samara.sledcom.ru