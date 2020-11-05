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Отказаться от зарубежных поездок призвал россиян МИД из-за пандемии

21:00 05.11.2020 Фото: МИД
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Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова призвала отложть необязательные поездки на более позднее время.

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МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж на фоне ситуации с пандемией

МИД РФ призывает россиян отложить свои необязательные поездки за рубеж в связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном, вызванным пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется", - сказала дипломат.

"Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину на неопределенное время, отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что в этой связи остаются более чем актуальными все ранее озвученные рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли.

брифинг дипломат карантин коронавирус призыв Мария Захарова
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