Пропала без вести 10-летняя девочка. Убийство подозревает СК

Поиски ребенка в течение суток результата не дали. Девочка раньше из дома не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

СК возбудил дело после пропажи десятилетней девочки под Волгоградом

Уголовное дело возбуждено после исчезновения десятилетней девочки в хуторе Поднижний в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района и сообщила о пропаже своей 10-летней дочери. Отсутствие ребенка дома мать обнаружила только к полуночи. По данным полиции, был немедленно организован поиск ребенка, в котором принимают участие полицейские, сотрудники местной администрации и волонтеры. Как сообщали в полиции, девочка раньше из дома не сбегала и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

"В связи с тем, что исчезновение ребенка носит внезапный характер, а первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении СК.