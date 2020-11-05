На месте полка 21 был полк 103: Уникальный личный знак солдата нашел "искатель" в лесу Бердска

Известно, что в бердском лесу в годы Великой Отечественной войны формировались сибирские дивизии. Но о 103-м стрелковом полке нигде не сообщалось. До сих пор живы землянки, где жили новобранцы.

Уникальная находка: 79 лет в бердском лесу хранился личный солдатский знак

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" вечером 5 ноября сообщил об уникальной находке местный житель. На месте, где в бердском лесу в годы Великой Отечественной войны формировались сибирские дивизии, он нашел уникальный предмет.

- Я занимаюсь металлопоиском. Монеты, шмурдяк, цветмет, стеклянные бутылочки тоже находятся и любимы копателями. Сегодня я нашел такой шильдик, пришел домой, отмыл. Оказалось, что это личный знак: МКН, рота (вроде), 103 стрелковый полк, цифра 7. Может, мы не все знаем о землянках, которые в лесу, или может я не знаю. Все знают, что был 21-й полк, а о 103-м полке я ничего не слышал. Потом я углубился в лес и хотел понять, где заканчиваются землянки. Лес я знаю хорошо и заблудится мне в нем просто невозможно, но я был не везде в самой гуще леса. Но темнеет рано и поэтому мне пришлось закончить путь. Нашел землянку, у которой остались фрагменты крыши и можно увидеть, какими они были, но я еще туда приду в дремучие дебри с фотоаппаратом, - рассказал "искатель прошлого", как он сам себя назвал.

Он хотел бы узнать что-то о 103-м стрелковом полку. Думаем, что многие бердчане тоже хотели бы открыть эту страницу истории города.

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