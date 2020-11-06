"Зачем себя так уродовать?": Вера Алентова ужаснула поклонников фотографиями после пластики

Поклонники не узнали любимую актрису

Поклонники творчества народной артистки РФ Веры Алентовой оказались в расстроенных чувствах после публикации последней фотографии звезды фильма "Москва слезам не верит" в Instagram. Они просто не узнали на снимке 78-летнюю артистку, которая сделала пластику лица.

Фотографию опубликовала в соцсети советская и российская актриса театра и кино, ставшая известной после выхода сериала "День рождения Буржуя" Дарья Повереннова. Она сообщила в комментарии, что не видела Веру Алентову с февраля 2019-го года и нашла ее все такой же бодрой и полной энергии.

"И это так круто! И вызывает огромное уважение!", - добавила Повереннова.

Новая фотография явно обескуражила поклонников Алентовой. И хотя пластическую операцию актриса сделала давно и уже появлялась на публике в новом облике, видимо многие тогда это не разглядели.

"Да, узнать Алентову просто невозможно", "Зачем себя так уродовать?", "Пластика ее изуродовала" - раздались недовольные комментарии читателей.

"Как же её изменила пластика,была Алентова, а стала ........Моя любимая актриса", - написала еще одна поклонница. После этого одна из участниц даже попросила участниц дискуссии быть корректнее и тактичнее. "Иногда есть смысл уж лучше совсем не комментировать и промолчать....", - отметила она.

Источник: mk.ru