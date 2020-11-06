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Кварцевая лампа сожгла глаза нескольким малышам в детсаду Новосибирска

16:17 06.11.2020 Фото: pexels.com
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Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

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Проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о получении воспитанниками детского сада ожогов в результате использования кварцевой лампы

Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в детском саду №74 в городе Новосибирске сразу у нескольких воспитанников появились проблемы со здоровьем после использования кварцевой лампы. Так, врач-офтальмолог диагностировал у одной из 3-летних девочек термические ожоги век и конъюнктивы глаз. Аналогичные диагнозы позже получили и другие дети из группы.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить в действиях персонала детского учреждения признаков состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru

дезинфекция детсад кварцевание ожоги
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