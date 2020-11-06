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Две кражи одновременно: Украли мыло и зубную пасту 2 женщины. Спер из кассы 16 000 рублей наркоман в ТЦ Новосибирска

18:15 06.11.2020 Фото: АБ Гвардия
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Все задержанные были переданы в Ленинский РОВД.

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Две кражи за один выезд по тревоге предотвращены в торговом центре

Приехав на вызов по тревожному сигналу в торговый центр на ул. проезд Энергетиков, гвардейцы предотвратили две кражи.

Тревожная кнопка была нажата в 16:14 работниками магазина. Прибывшему в 16:20 экипажу ГБР ГВАРДИИ указали на двух женщин, которые попытались похитить мыло, зубную пасту и другие предметы гигиены на общую сумму около 1 500 рублей.

В это же время и в этом же торговом центре тревожная кнопка была нажата в отделе продажи головных уборов. Молодой человек, предположительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, совершил хищение из кассы денежных средств в сумме 16 000 рублей. Поймать его не составило труда, т. к. бойцы группы быстрого реагирования ещё не покинули здание, отрабатывая предыдущий вызов.

Все задержанные были переданы в Ленинский РОВД.

В 17:37 в магазине на ул. Воинская мужчина попытался рассчитаться за продукты купюрой «банка приколов» достоинством 1 000 рублей, но, увидев, что продавец нажала тревожную кнопку, быстро убежал. Прибывшие через шесть минут гвардейцы осмотрели прилегающую территорию, однако, правонарушителя не обнаружили. Поскольку материального ущерба в данном случае нанесено не было, от вызова полиции сотрудники магазина отказались.

Источник: АБ Гвардия

вор задержали кража АБ ГВАРДИЯ
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