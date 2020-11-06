Ниже низшего: За убийство пешехода и оставление места ДТП в колонию-поселение отправил водителя суд в Новосибирской области

Суд учел, что виновный в содеянном раскаялся, в ходе следствия дал явку с повинной, а также ряд других смягчающих обстоятельств и дал 3 года.

В Коченево вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Об этом 6 ноября сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В суде установлено, что в ночное время 14 января 2020 года водитель, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода. В результате потерпевший погиб на месте происшествия от полученных травм.

После совершения наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся, не принял меры к оказанию пострадавшему помощи.

В суде виновный в содеянном раскаялся, в ходе следствия дал явку с повинной. Суд при вынесении приговора учел эти и ряд других смягчающих обстоятельств, посчитал возможным назначить подсудимому наказание ниже низшего предела санкции, предусмотренной статьей Уголовного кодекса.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя, участвующего в деле, приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.