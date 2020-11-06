Дистанционку и удаленку с сохранением зарплаты узаконит в ноябре Госдума

В поправках урегулированы вопросы, связанные с взаимодействием между работодателем и работником, расширена статья о сохранении зарплаты в случае временного перевода на дистанционную работу по независящим от работника или работодателя обстоятельствам.

Госдума может принять поправки о дистанционной работе уже в ноябре

Государственная Дума может уже в ноябре принять во втором и третьем чтениях поправки о дистанционной работе. В этом случае изменения вступят в силу с 1 января следующего года, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

Поправки в Трудовой кодекс уже прошли первое чтение, и сейчас уже завершено экспертное обсуждение изменений ко второму чтению.

«Подготовлены и уже внесены поправки, которые отражают согласованную позицию всех трех сторон социального партнерства: правительства, работодателей и профсоюзов. Безусловно, это компромисс», - сообщил Андрей Исаев.

В чем-то на уступки пошли профсоюзы, в чем-то — работодатели, отметил парламентарий. При этом, по его словам, компромисс отражает основное содержание закона — защиту прав работников, учитывающую интересы предпринимателей при уже достаточно массовом переходе специалистов на дистанционную работу.

Законопроект, по словам Исаева, закрепляет оба термина — и дистанционная, и удаленная работа — поскольку они стали синонимами и активно применяются в обществе. Помимо этого, поправки закрепляют три формата работы. Это постоянная дистанционная работа, когда она изначально оговорена при заключении трудового договора. Это временный перевод на дистанционную работу, который может длиться до шести месяцев. И также это комбинированная работа, когда сотрудник ходит в офис, но какое-то количество своего рабочего времени трудится дистанционно.

В поправках урегулированы вопросы, связанные с взаимодействием между работодателем и работником, расширена статья о сохранении зарплаты в случае временного перевода на дистанционную работу по независящим от работника или работодателя обстоятельствам.

«В случае, если работник не может работать дистанционно, определена оплата ему за простой по независящим от сторон причинам», - цитирует парламентария dumatv.ru.

Все эти поправки, по мнению депутатов, существенно улучшают существенно текст проекта, принятого в первом чтении.

Уже на следующей неделе парламентарии планируют провести расширенное собрание рабочей группы, обсудить все поправки и направить их в профильный комитет.

«Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтении и с 1 января эти изменения вступят в силу», - заключил Исаев.

Напомним, в первом чтении поправки о дистанционной работе были приняты 21 июля.