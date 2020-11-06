06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Избавиться от родившей 9-классницы пыталась школа ради репутации и статистики

22:35 06.11.2020 Фото: pixabay.com
1

Суд назначил служебную проверку, которую не провели вовремя. Теперь обвинение предъявили начальнику районного отдела управления образования за дескриминацию.

% name% title
Родившую девятиклассницу хотели выгнать из школы из-за «испорченной репутации»

Родившую девятиклассницу из Якутии попытались выгнать из школы, чтобы не портить репутацию учебного заведения. Классная руководительница убеждала подростка перейти на вечернее обучение.

Вся история с «испорченной статистикой» всплыла, когда проходил суд над отцом подростка. В тот день, когда к ним домой приходила учительница родившей девочки и убежала ее уйти на вечернее обучение, мужчина поссорился с дочерью. Он напился и «совершил преступное деяние, за что осужден судом». Во время разбирательства мужчина и рассказал, что к ним приходила учительница.

«Дочь подсудимого, обучаясь в образовательном учреждении, родила ребенка, в связи с этим к ним на дом пришла классный руководитель девочки, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу, обосновывая это тем, что она им портит статистику и репутацию», — сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Суд назначил служебную проверку, которую не провели вовремя. Теперь обвинение получил начальник районного отдела управления образования. Он нарушил права ребенка и не выполнил постановление суда.

Сейчас девочка продолжает учиться в своей школе.

классный руководитель родила ребенка учительница школа
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родившая школьница не может продолжать учебу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избавиться от родившей 9-классницы пыталась школа ради репутации и статистики
22:35 06-11-2020
Избавиться от родившей 9-классницы пыталась школа ради репутации и статистики
Красивые поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года в прозе
22:25 06-11-2020
Красивые поздравления с Всемирным днем мужчин 7 ноября 2020 года в прозе
Выпала из окна при попытке сбежать из ковидного госпиталя женщина в Новосибирске. Смотрите видео
22:02 06-11-2020
Выпала из окна при попытке сбежать из ковидного госпиталя женщина в Новосибирске. Смотрите видео
Санкции против Лукашенко, его сына и 13 чиновников Белоруссии ввел Евросоюз
21:48 06-11-2020
Санкции против Лукашенко, его сына и 13 чиновников Белоруссии ввел Евросоюз
Что случилось с Навальным, обнародовала полиция РФ. В Россию он не стремится
21:25 06-11-2020
Что случилось с Навальным, обнародовала полиция РФ. В Россию он не стремится
Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?
21:10 06-11-2020
Какой прожиточный минимум установил на месяц каждому жителю Бердска губернатор?
"Никакой сенсации": как уборщица стала главой поселения доложила Путину глава ЦИК
20:53 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН 1
20:42 06-11-2020
Защищают ли перчатки от коронавируса, рассказал академик РАН
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
20:25 06-11-2020
«Хотел увидеть Ольгу Бузову»: Захватчика банка приговорили к принудительному лечению
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска
20:01 06-11-2020
Таскала за волосы и бросала на кровать ребенка: СК возбудил уголовное дело против медсестры туббольницы Новосибирска