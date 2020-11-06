Избавиться от родившей 9-классницы пыталась школа ради репутации и статистики

Родившую девятиклассницу хотели выгнать из школы из-за «испорченной репутации»

Родившую девятиклассницу из Якутии попытались выгнать из школы, чтобы не портить репутацию учебного заведения. Классная руководительница убеждала подростка перейти на вечернее обучение.

Вся история с «испорченной статистикой» всплыла, когда проходил суд над отцом подростка. В тот день, когда к ним домой приходила учительница родившей девочки и убежала ее уйти на вечернее обучение, мужчина поссорился с дочерью. Он напился и «совершил преступное деяние, за что осужден судом». Во время разбирательства мужчина и рассказал, что к ним приходила учительница.

«Дочь подсудимого, обучаясь в образовательном учреждении, родила ребенка, в связи с этим к ним на дом пришла классный руководитель девочки, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу, обосновывая это тем, что она им портит статистику и репутацию», — сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Суд назначил служебную проверку, которую не провели вовремя. Теперь обвинение получил начальник районного отдела управления образования. Он нарушил права ребенка и не выполнил постановление суда.

Сейчас девочка продолжает учиться в своей школе.