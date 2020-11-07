Аномалия в Антарктиде: Внезапно появились бескрылые комары-звонцы

Ученые отметили, что в связи с зафиксированной аномалией будет проведена научно-прикладная работа по изучению ситуации и они будут искать решение этой проблемы.

В Антарктиде внезапно появились бескрылые комары-звонцы и главной причиной называют нашествие туристов

Теперь эксперты ищут решение этой проблемы.

Ученые в Антарктиде обнаружили невероятную аномалию – появление комаров. По словам специалистов, которые находятся на семи станциях, ранее они никогда не сталкивались с комарами в своих наблюдениях.

Как сообщают эксперты, в Антарктиде внезапно появились бескрылые комары-звонцы и главной причиной называют нашествие туристов. Об этом пишет издание Journalist со ссылкой на российские СМИ.

"На острове Кинг-Джордж, где находятся 7 станций разных государств, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором: там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом +3°, зимой -5°, климат мягкий", - рассказали в российской антарктической экспедиции.

Ученые отметили, что в связи с зафиксированной аномалией будет проведена научно-прикладная работа по изучению ситуации и они будут искать решение этой проблемы.

Источник: clutch.ua