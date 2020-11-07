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Солнце согрело в Родительскую субботу Бердск 7 ноября 2020. Смотрите видео и фото

16:44 07.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как будто бабье лето снова пришло в Бердск. Вопреки прогнозам, столбик термометра поднялся выше отметки +10 градусов. Тепло даже на бердском побережье Обского моря.

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На берегу Обского моря. Бердск. 7 ноября 2020

Суббота, 7 ноября, выдалась в Бердске очень погожей. Примечательно, что сегодня отмечается Родительская суббота, когда принято поминать усопших, своих родных и близких, ушедших в мир иной.

Как будто бабье лето снова вернулось в Бердск. Вопреки предсказаниям синоптиков воздух прогрелся до +10 градусов. Светит солнце и нет дождя. Прекрасная возможность побывать на кладбище или просто погулять по ноябрьскому лесу.

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В бердском лесу. 7 ноября 2020
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бабье лето кладбище синоптик солнце
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От редакции

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Аноним, 07 ноября 2020 17:06
Почему никто не убирает эти бревна ?
Аноним, 07 ноября 2020 18:06
Куда убирать?Их по всему побережью миллионы,вы вообще в курсе от куда они взялись в таком количестве?
Аноним, 07 ноября 2020 18:31
Я то в курсе сколько их и никакие не миллионы.
А убирать их очень просто надо их по воде талкать в сторону низких берегов и вытаскивать на берег и там же пилить, но думаю, что сразу появится какой нибудь невзрачный сморчок из администрации и будет скулить про лицензию и про конкурс. Стоит только показать, как это делается и как это продается.
На самих низких берегах уже почистили эти бревна и коряги тоже их там было больше.
Аноним, 07 ноября 2020 18:57
Всё намного проще. Разрешив самовызов этого топляка для себя на растопку и скульптуры для жителей Бердска, естественно граждан. Но эта не та страна, чтобы облегчить жизнь людям это же, что такое получится, а как же блат, кумовство, коррупция, всё прахом?
Аноним, 07 ноября 2020 18:48
Эти "бревна" хоть мало-мальски защищают берег от дальнейшего размытия.

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