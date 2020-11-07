Солнце согрело в Родительскую субботу Бердск 7 ноября 2020. Смотрите видео и фото

Как будто бабье лето снова пришло в Бердск. Вопреки прогнозам, столбик термометра поднялся выше отметки +10 градусов. Тепло даже на бердском побережье Обского моря.

На берегу Обского моря. Бердск. 7 ноября 2020

Суббота, 7 ноября, выдалась в Бердске очень погожей. Примечательно, что сегодня отмечается Родительская суббота, когда принято поминать усопших, своих родных и близких, ушедших в мир иной.

Как будто бабье лето снова вернулось в Бердск. Вопреки предсказаниям синоптиков воздух прогрелся до +10 градусов. Светит солнце и нет дождя. Прекрасная возможность побывать на кладбище или просто погулять по ноябрьскому лесу.

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