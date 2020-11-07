Солнце согрело в Родительскую субботу Бердск 7 ноября 2020. Смотрите видео и фото

Суббота, 7 ноября, выдалась в Бердске очень погожей. Примечательно, что сегодня отмечается Родительская суббота, когда принято поминать усопших, своих родных и близких, ушедших в мир иной.
Как будто бабье лето снова вернулось в Бердск. Вопреки предсказаниям синоптиков воздух прогрелся до +10 градусов. Светит солнце и нет дождя. Прекрасная возможность побывать на кладбище или просто погулять по ноябрьскому лесу.
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А убирать их очень просто надо их по воде талкать в сторону низких берегов и вытаскивать на берег и там же пилить, но думаю, что сразу появится какой нибудь невзрачный сморчок из администрации и будет скулить про лицензию и про конкурс. Стоит только показать, как это делается и как это продается.
На самих низких берегах уже почистили эти бревна и коряги тоже их там было больше.