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"Это же позорище": Выборы в США издевательством над демократией назвал Лукашенко

19:10 07.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Белорусский лидер добавил, что западные страны "побоятся" потребовать от Вашингтона проведения новых выборов, как они сделали в отношении Белоруссии.

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Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат отреагируют в других западных странах.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США. — Прим. ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией".

Такое заявление Лукашенко сделал при посещении БелАЭС в Гродненской области, его цитирует Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер добавил, что западные страны "побоятся" потребовать от Вашингтона проведения новых выборов, как они сделали в отношении Белоруссии.

Выборы президента США исторически проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента. Для победы необходимо набрать 270 голосов.
Сейчас результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

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