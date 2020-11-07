Фото: жители нашего дома К. Маркса, 21 возмущены такой парковкой

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 редакции написал Председатель правления ТСН На Маркса:
Добрый день, я Председатель правления ТСН На Маркса, жители нашего дома К. Маркса, 21, возмущены такой парковкой. Хотела подать электронную жалобу на сайте ГИБДД НСО, не получается, нет доступа к сайту. Хотела, что бы вы осветили эту проблему, машина припаркована на городской земле, мы своими силами и средствами жителей дома облагораживаем этот газон, к сожалению, АТИ Бердска не отслеживает такие нарушения.