Фото: жители нашего дома К. Маркса, 21 возмущены такой парковкой

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 редакции написал Председатель правления ТСН На Маркса:

Добрый день, я Председатель правления ТСН На Маркса, жители нашего дома К. Маркса, 21, возмущены такой парковкой. Хотела подать электронную жалобу на сайте ГИБДД НСО, не получается, нет доступа к сайту. Хотела, что бы вы осветили эту проблему, машина припаркована на городской земле, мы своими силами и средствами жителей дома облагораживаем этот газон, к сожалению, АТИ Бердска не отслеживает такие нарушения.

Жители нашего дома К. Маркса, 21, возмущены такой парковкой

Жители нашего дома К. Маркса, 21, возмущены такой парковкой

Жители нашего дома К. Маркса, 21, возмущены такой парковкой