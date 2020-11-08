Последний теплый день 2020 года обещают синоптики в Бердске 8 ноября. Какая ожидается погода?

Уже с понедельника в Бердске зарядят дожди и температура начнет падать. А с пятницы окончательно установится "минус".

Уже через несколько дней в Бердске по-зимнему похолодает и выпаде снег

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по востоку преимущественно без осадков, днем по западу местами умеренные дожди.

Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°С, при прояснениях до -5°С, днем +6, +11°С.

В Бердске в воскресенье, 8 ноября, ожидается переменная облачность, будет ветрено. Воздух прогреется до +12 градусов. Осадки маловероятны.

Но уже в ночь на понедельник пойдет дождь и понизится температура. 9 ноября столбик термометра упадет до плюс 6 градусов. Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня. С 10 ноября начнется похолодание и пойдет снег. И уже с пятницы окончательно установится "минус".