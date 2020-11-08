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Вузовским дипломам хотят установить "срок годности" в России

10:22 08.11.2020 Фото: pexels.com
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Представитель президента назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в дальнейшем.

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В России дипломы вузов могут получить "срок годности"

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю жизнь", так как нельзя гарантировать, что полученные знания сохранятся и будут актуальны

Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления. Такое мнение в субботу на своей онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива (акселератора) "Архипелаг 20.35" высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги "Черный лебедь"), это дипломы с expiration date (англ. срок годности), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - сказал спецпредставитель президента РФ.

Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.

"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" - добавил он.

Требования к системе образования
Среди требований, предъявляемых к системе высшего образования 2020-х годов, Песков назвал высокую скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, а также отказ от ряда стандартов.

"Профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, - это, конечно, надо оставить в 2010-х. Катастрофической ошибкой для страны и для образованного класса было бы весь этот хлам брать с собой в 2020-е годы. Он нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов и мы впрямую проигрываем конкурентоспособность страны на мировом рынке", - считает Песков.

Смешанный формат образования также обостряет потребность к развитию новой системы мотивации к самостоятельному развитию и контролю студентов, отметил эксперт. При этом качество подготовки специалистов в фундаментальных науках останется базовым требованием, предъявляемым к высшей школе в ближайшее десятилетие.

"Мы ожидаем, что сильные университеты сохранят тот уровень фундаментальной подготовки, который у них был, но "сожмут" ее по времени. <…> Требование фундаментальности, сохранение достижений советской высшей школы, безусловно, остаются приоритетом", - цитирует спецпредставителя президента РФ ТАСС.

Он также считает не менее важным требованием к вузам будущего стремление к интеллектуальной монополии в своих технологических областях, которая обеспечит лидерство университетов в международном масштабе.

диплом интеллект конкурентоспособность образовательные стандарты срок годности уровень знаний Дмитрий Песков
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От редакции

Вы забыли, чему вас учили в вузе?

Анон, 08 ноября 2020 11:40
если по делу то можно закончить "учиться", получить диплом и не иметь знаний. Смысл "срока годности" диплома теряется. Ну и придется ввести бесплатное переобучение или получим армию безработных. Можно ввести лицензию для работы но тогда нужны единые стандарты обучения по направлениям. Тут всю ситему менять нужно, а этого делать не будут.
я могу ошибаться, но вдруг?, 08 ноября 2020 12:57
"Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий."Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" - добавил он."

Много вы знаете квалифицированных работяг простолюдинов в России, всю жизнь трудящихся на одном месте, строго по диплому да ещё и за такие жалкие грошы если ты не начальничек? По моему это хитрый способ обесценить квалифицированных работяг простолюдинов в России и заставить их оплачивать дорогущие пересдачи спецконторкам "подтвердителям", типа как на права но дороже и муторнее, очередной налог на воздух! Нас просто хотят приравнять по квалификации к гастарбайтерам по уровню квалификации и соответственно снизить зарплату русских специалистов на порядок соответственно и всё по закону, подотрись своей квалификацией и дипломом! Хотя куда ниже, если рядовой инженер на сегодня получает столько же, сколько грузчик с семью классами или гастарбайтер-бахчевод подсобным рабочим на стройках Бердска, но им слишком мало золота.
Аноним, 08 ноября 2020 14:37
автор идеи - дурак.
дальше, по логике дурака, нужно подтверждать аттестат о среднем образовании?
подтверждать свидетельство о браке? а то вдруг супруги утратили знания любви и совместной жизни?
там где нужно что-то подтверждать и без автора идеи знают делать. есть экзамены, курсы повышения квалификации, периодическая аттестация.

Где только Путин находит таких советников: Илларионов, этот теперь. осталось только Демуру взять советником с его утверждением, что курицы несут яйца используя холодный термоядерный синтез.

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