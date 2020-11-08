Размер своей пенсии озвучил Юрий Куклачев

Кроме этого, по признанию дрессировщика кошек и артиста цирка, он получает хорошую зарплату.

Куклачев назвал размер своей пенсии

Российский артист и дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии.

Как он рассказал в эфире НТВ, его пенсия составляет 45 тыс. рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР.

«У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тыс. рублей», - отметил дрессировщик.

Однако Куклачев добавил, что пенсии с зарплатой ему с женой хватает «впритык», так как он платит за квартиры, дом и коммунальные услуги, тратится на бензин и помогает младшим детям.