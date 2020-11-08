08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Размер своей пенсии озвучил Юрий Куклачев

10:38 08.11.2020 Фото: Стопкадр
1 1

Кроме этого, по признанию дрессировщика кошек и артиста цирка, он получает хорошую зарплату.

% name% title
Куклачев назвал размер своей пенсии

Российский артист и дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии.

Как он рассказал в эфире НТВ, его пенсия составляет 45 тыс. рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР.

«У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тыс. рублей», - отметил дрессировщик.

Однако Куклачев добавил, что пенсии с зарплатой ему с женой хватает «впритык», так как он платит за квартиры, дом и коммунальные услуги, тратится на бензин и помогает младшим детям.

дрессировщик зарплата коммунальные услуги пенсия Юрий Куклачев
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько денег нужно пенсионеру?

Аноним, 08 ноября 2020 12:39
НВР:
"Как он рассказал в эфире НТВ, его пенсия составляет 45 тыс. рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР."
Вот такая минимальная пенсия, я считаю, должна быть у русских пенсионеров в России в 2020 году!!!
«У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тыс. рублей», - отметил дрессировщик.
А вот такая на мой взгляд зарплата должна быть минимум на сегодня у русских квалифицированных работяг в 2020 году, не путать с программмистами, мэрами и начальниками КБУ Бердска!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
14:45 08-11-2020
Суд арестовал блогершу за призывы снести православные кресты на Урале
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
14:21 08-11-2020
Где хотят поставить прививку от COVID-19: Что ответили на родине вакцины в Новосибирске?
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
14:03 08-11-2020
Домашнее насилие: Сломал ребра жене 39-летний житель Новосибирска
БердскСколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 8 ноября? Цифры пугают
13:48 08-11-2020
Сколько
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
13:23 08-11-2020
Трупы двух зарезанных женщин и раненую 6-летнюю девочку нашли в частном доме
БердскБушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
13:08 08-11-2020
Бушует и убивает COVID-19: Сколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 8 ноября в Новосибирской области
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
12:54 08-11-2020
Какой будет зима 2020-2021 в России? Синоптики сделали прогноз
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь 1
12:37 08-11-2020
Какие части курицы запрещают есть врачи? Вы удивитесь
"Бог поручил убить": Зарезал двоих и ранил 8 прохожих владелец "тетради смерти"
12:16 08-11-2020
БердскШокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб 1
12:01 08-11-2020
Шокирующее число заразишихся COVID-19 за сутки на 8 ноября в Бердске обнародовал оперштаб