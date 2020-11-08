Размер своей пенсии озвучил Юрий Куклачев

Российский артист и дрессировщик Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии.
Как он рассказал в эфире НТВ, его пенсия составляет 45 тыс. рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР.
«У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тыс. рублей», - отметил дрессировщик.
Однако Куклачев добавил, что пенсии с зарплатой ему с женой хватает «впритык», так как он платит за квартиры, дом и коммунальные услуги, тратится на бензин и помогает младшим детям.
"Как он рассказал в эфире НТВ, его пенсия составляет 45 тыс. рублей вместе с надбавкой за звание народного артиста РСФСР."
Вот такая минимальная пенсия, я считаю, должна быть у русских пенсионеров в России в 2020 году!!!
«У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тыс. рублей», - отметил дрессировщик.
А вот такая на мой взгляд зарплата должна быть минимум на сегодня у русских квалифицированных работяг в 2020 году, не путать с программмистами, мэрами и начальниками КБУ Бердска!!!