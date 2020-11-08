Подорожал левофлоксацин почти в два раза за две недели. За ним еще побегать нужно по Новосибирску, обсуждают в соцсетях

Новосибирцы спрашивают у власти, как за такое короткое время могла вырасти цена на лекарство и почему до сих пор сохраняется дефицит нужных препаратов.

Сравните ценники

В соцсетях обсуждают резкое подорожание лекарств в Новосибирской области.

-25 октября я купил левофлоксацин в аптеке на Титова, 7, за 438 рублей! Гонялись мы по городу, конечно, за ним, как в какой то компьютерной игре! Спустя две недели, 7 ноября, купил это же лекарство в муниципальной аптеке на Демакова уже за 767 рублей! - рассказал свою историю на АСТ-54 новосибирец.

И задал в связи с этим несколько вопросов:



1. Как успело подорожать производство за такой короткий срок?2. Что делать тем, кому некому бегать для них за лекарствами по городу и области?3. Что делать, если у человека нет этих лишних 300 рублей на таблетки?4. И, наконец, нам же обещали, что цены не поднимут?!

Комментаторы мгновенно отреагировали (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранения - прим. ред.).

Дима Сибиряк

Спрос превышает предложение, чем и пользуются жадные владельцы аптек !

Павел Мазлов



Муниципальная-это бренд.Никакого отношения к городу она не имеет.Самая дорогая аптечная сеть в городе.

Сергей Иванов

Позор нашей стране. Они нас реально истребляют

Алексей Растворов

Андрей, так это не медицина не доступна и не качественная, это вы мало зарабатываете. Вон Навальный норм получает так и медицина у него доступная и качественная. Так что вперёд работать ещё на трех работах.

Александр Харламов

Аптеки не могут накручивать цену в разы. Наценка фиксированная. Значит, закуп был по разным ценам. Вопросы к производителям.

Игорь Денисенко



Александр, кто тебе сказал? Сравни цены в разных аптеках. В интернете можно за две минуты. А так у нас давно уже не соц. коммунизм. Кто за сколько хочет, за столько и продает.

Елена Филиппова

Александр, нет, это не производители-это посредники

Ольга Бухарова

Александр, верно , ещё добавлю , производители субстанцию закупают импорт , вопросы скорее к доллару и производителю субстанции .

Ренат Шендяев

Это вы ещё цены на кт не мониторили. Сначала создают ажиотаж, а потом предлагают без очереди за 9 пройти.