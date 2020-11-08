Подорожал левофлоксацин почти в два раза за две недели. За ним еще побегать нужно по Новосибирску, обсуждают в соцсетях

В соцсетях обсуждают резкое подорожание лекарств в Новосибирской области.
-25 октября я купил левофлоксацин в аптеке на Титова, 7, за 438 рублей! Гонялись мы по городу, конечно, за ним, как в какой то компьютерной игре! Спустя две недели, 7 ноября, купил это же лекарство в муниципальной аптеке на Демакова уже за 767 рублей! - рассказал свою историю на АСТ-54 новосибирец.
И задал в связи с этим несколько вопросов:
2. Что делать тем, кому некому бегать для них за лекарствами по городу и области?
3. Что делать, если у человека нет этих лишних 300 рублей на таблетки?
4. И, наконец, нам же обещали, что цены не поднимут?!
Комментаторы мгновенно отреагировали (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранения - прим. ред.).
Дима Сибиряк
Спрос превышает предложение, чем и пользуются жадные владельцы аптек !
Павел Мазлов
Сергей Иванов
Позор нашей стране. Они нас реально истребляют
Алексей Растворов
Андрей, так это не медицина не доступна и не качественная, это вы мало зарабатываете. Вон Навальный норм получает так и медицина у него доступная и качественная. Так что вперёд работать ещё на трех работах.
Александр Харламов
Аптеки не могут накручивать цену в разы. Наценка фиксированная. Значит, закуп был по разным ценам. Вопросы к производителям.
Игорь Денисенко
Елена Филиппова
Александр, нет, это не производители-это посредники
Ольга Бухарова
Александр, верно , ещё добавлю , производители субстанцию закупают импорт , вопросы скорее к доллару и производителю субстанции .
Ренат Шендяев
Это вы ещё цены на кт не мониторили. Сначала создают ажиотаж, а потом предлагают без очереди за 9 пройти.