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Подорожал левофлоксацин почти в два раза за две недели. За ним еще побегать нужно по Новосибирску, обсуждают в соцсетях

15:47 08.11.2020
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Новосибирцы спрашивают у власти, как за такое короткое время могла вырасти цена на лекарство и почему до сих пор сохраняется дефицит нужных препаратов.

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Сравните ценники

В соцсетях обсуждают резкое подорожание лекарств в Новосибирской области.

-25 октября я купил левофлоксацин в аптеке на Титова, 7, за 438 рублей! Гонялись мы по городу, конечно, за ним, как в какой то компьютерной игре! Спустя две недели, 7 ноября, купил это же лекарство в муниципальной аптеке на Демакова уже за 767 рублей! - рассказал свою историю на АСТ-54 новосибирец.

И задал  в связи с этим несколько вопросов:

1. Как успело подорожать производство за такой короткий срок?
2. Что делать тем, кому некому бегать для них за лекарствами по городу и области?
3. Что делать, если у человека нет этих лишних 300 рублей на таблетки?
4. И, наконец, нам же обещали, что цены не поднимут?!

Комментаторы мгновенно отреагировали (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранения - прим. ред.).

Дима Сибиряк
Спрос превышает предложение, чем и пользуются жадные владельцы аптек !

Павел Мазлов

Муниципальная-это бренд.Никакого отношения к городу она не имеет.Самая дорогая аптечная сеть в городе.

Сергей Иванов
Позор нашей стране. Они нас реально истребляют

Алексей Растворов
Андрей, так это не медицина не доступна и не качественная, это вы мало зарабатываете. Вон Навальный норм получает так и медицина у него доступная и качественная. Так что вперёд работать ещё на трех работах.

Александр Харламов
Аптеки не могут накручивать цену в разы. Наценка фиксированная. Значит, закуп был по разным ценам. Вопросы к производителям.

Игорь Денисенко

Александр, кто тебе сказал? Сравни цены в разных аптеках. В интернете можно за две минуты. А так у нас давно уже не соц. коммунизм. Кто за сколько хочет, за столько и продает.

Елена Филиппова
Александр, нет, это не производители-это посредники

Ольга Бухарова
Александр, верно , ещё добавлю , производители субстанцию закупают импорт , вопросы скорее к доллару и производителю субстанции .

Ренат Шендяев
Это вы ещё цены на кт не мониторили. Сначала создают ажиотаж, а потом предлагают без очереди за 9 пройти.

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